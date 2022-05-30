إسبانيا – أكد رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، أن فريقه طوى صفحة التعاقد مع كيليان مبابي وأن الموضوع أصبح من الماضي، وذلك بعد دقائق من تتويج ناديه بلقب دوري أبطال أوروبا على حساب ليفربول.

وحقق ريال مدريد لقبه الـ14 معززا رقمه القياسي في المسابقة القارية الأم بفوزه السبت 1-0 على ليفربول، في ملعب فرنسا الدولي في العاصمة باريس، ليضيفه إلى لقبه في الدوري الإسباني.

وقال بيريز، أمس السبت، في حديث مع قناة “موفيستار بلاس” بعد أسبوع من قرار مبابي البقاء مع ناديه باريس سان جيرمان إثر تجديد عقده حتى 2025 بعد ارتباطه مطولا بالانتقال إلى نادي العاصمة الإسبانية “سيستمر ريال مدريد دائما في العمل على ضم أفضل اللاعبين، لكن مبابي بات من الماضي بالفعل، لم يحدث شيء، قدم مدريد موسما رائعا، وهو (مبابي) موضوع منسي الآن”.

وتابع الرئيس الفذ “اليوم لا يوجد مبابي، اليوم هناك حفلة ريال مدريد”.

وأضاف بيريز: “أنا سعيد، لقد كافحنا وعملنا طوال الموسم من أجل أن نصل إلى هنا. في دوري الأبطال، حالفنا الحظ أحيانا وعاندنا في البداية، لأننا واجهنا كل الفرق الصعبة، ولكن تمكنا من التغلب عليها جميعها”.

وعن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي أصبح أول مدرب يحقق لقب دوري الأبطال أربع مرات، قال بيريز “إنه قائد أوركسترا رائع، يعرف نفسية اللاعبين، يعرف ريال مدريد جيدا ويعرف كرة القدم جيدا”.

المصدر: وكالات