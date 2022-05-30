روسيا – قام العلماء الروس بتصنيع نموذج اختباري لمنظومة تقوم بتخليق التراكيب شبه الموصلة في المحطة الفضائية الدولية.

وسيخضع النموذج لاختبارات في معهد “رجانوف” لفيزياء أشباه الموصلات. أفاد بذلك كبير مصممي المشروع ألكسندر نيكيفوروف، رئيس المختبر في المعهد والذي قال إن النموذج سيلتحم أثناء الاختبارات على الأرض بمجسم من المحطة الفضائية الدولية.

وأوضح قائلا إن التراكيب أشباه الموصلات متعددة الطبقات تم تخليقها عن طريق وضع طبقات من ذرات العناصر الكيميائية المختلفة على منصة خاصة، ما يؤدي إلى تشكيل التراكيب النانوية متعددة الطبقات. ويجب أن تجري تلك العملية في ظروف الفراغ التام، كيلا تتدخل ذرات غريبة في مادة حديثة المنشأ ولا تؤثر على خصائصها.

لكن من الصعب الحصول على مواصفات الفراغ التام على الأرض، لذلك يمكن الحصول عليها بسهولة في الفضاء. وقد قرر العلماء إنشاء معمل يُنتج أشباه الموصلات في مدار الأرض مباشرة.

وقال، نيكيفوروف إن مرحلة ختامية لاختبارات نموذج المنظومة ستجري نهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل حيث سيتم التحام المنظومة بمجسم من المحطة الفضائية الدولية ثم بالمحطة الفضائية الحية والتأكد من جاهزيتها.

يذكر أن المواد التي سيتم تخليقها بواسطة المنظومة في الفضاء المكشوف قد تستخدم لإنتاج الإلكترونيات الدقيقة والضوئيات، بما فيها أجهزة الكشف عن الضوء والليزر، وكذلك البطاريات الشمسية عالية الأداء.

المصدر: تاس