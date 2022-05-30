السويد – حطمت امرأة سويدية تبلغ من العمر 103 أعوام، الرقم القياسي العالمي لأكبر شخص سنا ينجز قفزة ثنائية بالمظلة، قائلة إنها تعتزم الاحتفال بهذا الإنجاز عبر قطع “قالب حلوى صغير”.

وقالت روت لارسون: “كان من الرائع القيام بذلك، كنت أفكر في الأمر منذ فترة طويلة.. كل شيء سار كما هو مخطط له”، مضيفة: “أحب الهبوط ببطء من الأعلى، أعتقد أن الأمر لطيف”.

وقد أنجزت لارسون القفزة في موتالا على بعد 240 كيلومترا جنوب غرب العاصمة السويدية ستوكهولم.

وكان أفراد عائلتها وأصدقاؤها في استقبالها في المطار. وهبطت الجدة وشريكها في القفزة بهدوء، بينما اندفع نحوها مساعدون حاملين إليها أداة المشي لإعانتها على النهوض.

وكان ممثل عن موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية حاضرا لتسجيل القفزة. وحطمت لارسون البالغة من العمر 103 أعوام و259 يوما، الرقم القياسي السابق الذي سجله شخص يبلغ 103 أعوام و181 يوما.

المصدر: euronews