ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك اجتماعا مع القائمين على إدارة مصلحتي التخطيط العمراني ووزارة الإسكان والتعمير بحكومة تصريف الأعمال.

بيان صحفي صدر عن الديوان تابعته صحيفة المرصد أكد أن الاجتماع الذي حضره القائمون على جهاز الإسكان والمرافق بالإضافة الى مدراء الإدارات ذات العلاقة يأتي تأسيسا على دور ديوان المحاسبة في المتابعة الفنية وإحداث الأثر والفارق الايجابي في الأداء.

وناقش المجتمعون بحسب البيان موضوع التخطيط العمراني وأهمية إحداث إنعاش حقيقي لدوره المأمول فيما خلص الاجتماع لأهمية تطوير أداء مصلحة التخطيط العمراني وقدرتها على أداء مهامها من خلال تعزيزها بالموارد البشرية الملائمة والتجهيزات والتقنيات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ العمل ومراجعته ومتابعته.

وتوافق المجتمعون على تعجيل إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشاري المختص لضمان توفير الدعم الفني المطلوب ووضع الحلول المناسبة والوصول إلى المخططات الحضرية الشاملة والتفصيلية التي تغطي المخططات المعتمدة القائمة ومناطق البناء العشوائي.

وأضاف البيان إن هذا ينعكس على قدرة المواطنين في اتخاذ الإجراءات القانونية لعقاراتهم فضلا عن توفير متطلبات استعمالات الاراضي الحالية والمستقبلية لمدة زمنية كافية وتشكيل لجنة قانونية فنية تضم الأطراف ذات العلاقة تتولى مراجعة التشريعات المنظمة للتخطيط العمراني وتقديم المقترحات التنفيذية.

وتابع البيان إن هذه المقترحات تأتي لمعالجة أي مظاهر للتضارب في الاختصاص أو الإعاقة في التنفيذ بالإضافة لضمان استصدار التشريعات اللازمة لانخراط المواطنين والمستثمرين في الملكية والاستثمار العقاري للمخططات المعتمدة على أن يتولى جهاز الإسكان والمرافق تقديم مقترحاته.

وأشار البيان إلى أن هذه المقترحات تتعلق بفتح مخططات سكنية تقوم المصلحة بدراستها واعتمادها وفقا للقانون والتنسيق لعقد ورشة عمل لجميع الجهات المختصة ويتم فيها عرض رؤية المصلحة وإجراءاتها ومخرجات اللجنة القانونية ومقترحاتها بما يكفل ضمان الفهم المشترك لواقع الحال والخطوات اللازمة لتطويره.