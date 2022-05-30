ليبيا – قال الخبير العسكري عادل عبد الكافي الموالي بشدة لتركيا إن موسكو لن تتراجع عن مراكز سيطرتها في ليبيا وإفريقيا.

عبد الكافي وفي مداخلة له عبر برنامج “الليلة” الذي أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا بتمويل قطري، وتابعته صحيفة المرصد، رأى أن روسيا بدأت في تنفيذ استراتجيتها بالإطاحة بالأنظمة الإفريقية كما حدث في تشاد.

وأضاف: “هناك حرب دولية تشن على روسيا نتيجة حربها على أوكرانيا، ويجب أن نستفيد من ذلك، لدينا اتفاقية مع تركيا، فلا أطالب بالتدخل التركي المباشر لكنها ساعدتنا بمرحلة معينة في معدات وغيرها، وما تزال هذه المذكرة فاعلة فلابد من الاستفادة منها لتحقيق أمن واستقرار وتحقيق مصلحة ليبيا والليبيين، بالبدء في إخراج المرتزقة الأفارقة كونهم الحلقة الأضعف، نظرًا لأن روسيا بدأت بتدريب المزيد من العناصر لملئ الفراغ الناتج عن سحب عناصرها من الأراضي الليبية وبعض المواقع في أفريقيا لدعم عملياتها في أوكرانيا، نظرًا لأن هذه العناصر من المرتزقة متمرسون في حرب الشوارع ومع ذلك تتكبد روسيا خسائر كبيرة في أوكرانيا”.

وأردف: “روسيا ملئت الفراغ من خلال الشريان الذي يهدد ليبيا والدول الأوروبية عبر الهجرة غير الشرعية، حيث تقوم المرتزقة بتجنيد عناصر أفريقية وتدريبهم للإستعانة بهم لحراسة بعض المواقع جنوب ليبيا، ونريد قطع الشريان وتقليم أظافر روسيا من خلال تقزيم دور المرتزقة الأفارقة بأن يكون لدينا إرادة سياسية أمنية عسكرية لوضع استراتجية للتعامل مع الملف بالاستعانة ببعض الدول سواء مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا أو أفريكوم والولايات المتحدة الأمريكية لتحقيق مصلحة ليبيا”.

واستطرد: “التقارب المصري التركي الإماراتي هدفه تحقيق مصالح هذه الدول على حساب ليبيا، فلماذا لا تبرز نعبة من الليبيين تبحث عن مصلحة ليبيا لا أن تكون أداة مستخدمة على مدار السنوات؟ لذا يجب التخلص من الأدوات المحلية”.

عبد الكافي ختم: “يجب إخراج المرتزقة لتحقيق الاستقرار والوصول الى انتخابات آمنة مستقرة والحفاظ على مواردنا الاقتصادية، فحقول الألغام لم تسلم إلى الآن مواقعها سواء في سرت – الجفرة أو طرابلس، وعمل لجنة “5+5″ لن يؤدي إلى أي نتيجة دون وجود ضمانات دولية”.