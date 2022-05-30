ليبيا – اتهم وزير النفط والغاز بحكومة تصريف الأعمال محمد عون رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله بمخالفة القوانين المنظمة لقطاع النفط والاستقواء بالأجنبي عبر تقديم شكاوى ضد مواطنين ليبيين للجنة العقوبات الدولية.

عون وفي لقاء مع قناة “218 نيوز” انتقد تعامل صنع الله مع شركات نفطية عالمية مدانة بأحكام قضائية في عدد من الدول والتأخر في تحويل إيرادات وإتاوات نفطية تقدر بـ 11 مليار مترتبة على التزامات قائمة على الشركات الأجنبية، بالإضافة إلى إقصاء جُل الكفاءات والكوادر الليبية من إدارة قطاع النفط، متهمًا الدوائر والدول الغربية بإدارة الأزمة في ليبيا دون السعي لحلها.

وشكك عون في حيادية اللجنة التي شكلتها المؤسسة الوطنية للنفط للتحقيق في المعلومات المتداولة عن الوقود الملوث ،متسائلًا عن أسباب عضوية مدير إدارة التزويدات النفطية في اللجنة رغم أنه محل للتحقيق، مشيرًا إلى أنه لم يطلع على نتائج عمل اللجنة.

وجدد عون تأكيده على أن ليبيا لا تستطيع تلبية الطلب على الطاقة في السوق الدولية والناتجة عن تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، لافتًا إلى أن المشاريع التطويرية لحقول الغاز في البحر المتوسط تحتاج لثلاث سنوات للدخول إلى العمل، وهي بالكاد ستغطي احتياجات السوق المحلي.