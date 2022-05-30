الشيشان – دعا رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، زعماء الدول الأوروبية إلى دفع الرئيشس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، للجلوس على طاولة المفاوضات مع روسيا.

وقال قديروف على قناته في “تلغرام”: “عشنا في جمهورية الشيشان نفس السيناريو الذي يلعبه الغرب في أوكرانيا، وليس هناك شك أن هذه هي نفس الخطة المدروسة جيدا والماكرة. وروسيا وحدها لديها كل القدرة على مقاومة هذه العملية”.

وأضاف قديروف: “لإنقاذ أوكرانيا، يحتاج زيلينسكي إلى مسح عينيه المشوشتين بالدعاية الغربية، وإنهاء النازية في بلاده. والتوقيع على كل المقترحات التي تطرحها روسيا”.

المصدر: RT