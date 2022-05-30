ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر الوطني العام منذ عام 2012 عادل كرموس الموالي لتركيا إن المعلومات الواردة عن التحشيدات في العاصمة وأهدافها غير واضحة، لكن ما يتداول لدى البعض أنها ليس لها علاقة بحروب جديدة، وإنما هي استعراض تخريج دفعات من الجيش التابع للمنطقة العسكرية الغربية.

كرموس أشار في تصريح لموقع “عربي21” القطري إلى أن تعنت عبد الحميد الدبيبة وعدم إقراره بتداول السلطة ورفضه التسليم سيؤدي في نهاية الأمر إلى استعمال القوة، خصوصًا بعد نهاية مدة الحكومة الشهر القادم وفقًا لخارطة طريق اتفاق جنيف.

وأعتقد أن الدبيبة لن يحظى بدعم دولي بعد هذا التاريخ، ولن يستمر الدعم الذي حققه بشراء الذمم وسيضطر إلى التسليم في نهاية المطاف، وفق تقديراته.