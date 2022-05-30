وقال ليفاندوفسكي، في مؤتمر صحفي: “انتهت قصتي مع بايرن ميونخ، لا أستطيع أن أتخيل البقاء في النادي بعد ما حدث في الأشهر القليلة الماضية”.

وأضاف: “بايرن ميونخ لم يكن جديا في مفاوضات التجديد، من الصعب تخيل أنني معهم الموسم المقبل، الانتقال أفضل حل للطرفين”.

وتابع ليفاندوفسكي: “لا أريد أن ألعب للبايرن بعد الآن، أتمنى أن لا يقف مسؤوليه في وجهي، ويمنعون رحيلي، لأنهم فقط يستطيعون فعل ذلك، الانتقال الآن هو الحل الأفضل للطرفين، ما هو مؤكد بالنسبة لي، أن قصتي انتهت مع بايرن”.

النجم البولندي سجل 345 هدفا في جميع المسابقات رفقة البافاري في 374 مباراة منذ انتقاله في 2014 قادما من بروسيا دورتموند.

ووفقا لما ذكرته عدة تقارير مؤخرا فإن برشلونة قدم عرضا إلى ليفاندوفسكي لمدة 3 مواسم.