روسيا – علقت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على كلام رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، بشأن شراء النفط من روسيا، بنكتة عن شراء الثلج الروسي.

وكانت أورسولا فون دير لاين قد قالت إن الاتحاد الأوروبي مضطر لشراء النفط الروسي “حتى لا يكسب الرئيس بوتين أكثر من ذلك”، فيما أعربت زاخاروفا في لهجة ساخرة عن “تقديرها” لتصريح السياسية الألمانية، على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تلغرام”.

وفي معرض سخريتها من هذا التصريح، ذكرت زاخاروفا، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أن السياسيين الأوروبيين إذا ما علموا أن روسيا تكسب من الثلوج، فسيكونون مستعدين لشرائها بالكامل!!.

وكتبت زاخاروفا بهذا الشأن تقول:”تخيلوا، على سبيل المثال، لو اُبلغت المفوضية الأوروبية بأنه لا يزال لدينا الكثير من الثلوج في الشتاء، ونكسب أموالا جيدة منها. لكانوا اشتروها بالكامل، بدافع الغضب”.

وكان دميتري روغوزين، رئيس وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” قد سخر من تصريح السياسية الأوروبية، وقال في هذا السياق إنها ستقترح قريبا “شرب كل الفودكا الروسية” (لكي لا تستفيد روسيا من بيعها).

يشار إلى أن رئيسة المفوضية الأوروبية كانت اتخذت موقفا معارضا لفرض حظر فوري على النفط الروسي قائلة إن الاتحاد الأوروبي لا يمكنه فرض مثل هذه القيود على الفور، مشيرة إلى أن بروكسل إذا أقرت الآن حظرا على النفط الروسي، فسيكون بوتين قادرا على نقل النفط، الذي لن يُباع إلى الاتحاد الأوروبي، إلى السوق العالمية، ويحصل مقابل ذلك على مبالغ ضخمة.

المصدر: lenta.ru