نابلس – ذكر شهود عيان، إن مستوطنين إسرائيليين، هاجموا، الإثنين، مدرسة فلسطينية، شمالي الضفة الغربية، واعتدوا على طلبة ومدرسين.

​​​​​​​وأفاد شهود العيان، لوكالة الأناضول، أن مجموعة من المستوطنين هاجموا مدرسة بلدة “عُوريف” بمحافظة نابلس، ورشقوها بالحجارة.

وبيّن الشهود، أن مواجهات اندلعت بين الأهالي والمستوطنين، تدخل على إثرها الجيش، مستخدما الغاز المسيل للدموع.

وأشار الشهود، إلى أن عددا من الطلبة والمعلمين أصيبوا بحالات اختناق، جراء استنشاقهم الغاز المسيل للدموع.

وعادة ما يشن مستوطنون اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم، في مناطق الضفة الغربية.

وتقول السلطة الفلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية “تتساهل مع المستوطنين المعتدين، ضمن مساعٍ رسمية لتكثيف الاستيطان في الأراضي المحتلة”.

وتُشير بيانات حركة “السلام الآن” الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

الأناضول