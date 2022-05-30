مصر.. صديق مقرب يؤكد وجود ابنين لسمير صبري أحدهما من فنانة مصرية

مصر – شهد الوسط الفني المصري حالة كبيرة من الجدل، بعد وفاة الفنان القدير سمير صبري، بشأن وجود ابن له من فنانه مصرية، فهناك من ينفي هذا الأمر، وهناك من يؤكده.

وفجر الماكيير، محمد عشوب، مفاجأة حول وجود ابن (غير معروف) لسمير صبري، مشيرا إلى أن الراحل كان لديه ولد من إمرأة إنجليزية، وآخر من فنانة الجميع يعرفها بالوسط الفني، مؤكدا أن الراحل طلب منها أن لا تكشف هذا الأمر إلا بعد وفاته.

وكتب محمد عشوب منشورا، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: مع احترامي للأستاذ طارق الشناوي، أحب أوضح كشاهد مع صديقي وجاري المرحوم سمير صبري، بأن بالفعل له ابن طبيب من زوجة إنجليزية، ويعيش في لندن، وكل الناس القريبة من المرحوم سمير تعلم ذلك، وكان هو كريمًا معه، ويرعاه طوال عمره، ويسافر إليه باستمرار.

وتابع عشوب: وعندما تحدث سمير صبري مع صديقه الأستاذ محمود سعد في برنامجه، باب الخلق شرح له بالتفاصيل كيف تزوج، وكيف أنجب، ولم يكن كلامه شطحًا يا أستاذ طارق، وأن للمرحوم سمير ابنا آخر من نجمة صديقتنا، وهو كوبي (يشبه) من أبيه سمير صبري.

وأضاف عشوب: ” واعترفت نجمتنا (الفنانة) بأنه ابنه ومُسجل باسمه، وطلب منها أن لا تعلن ذلك الآن إلا بعد وفاته، وأيضًا ليس شطحًا يا أستاذ طارق، وأقول للجميع يا ليت لا نفتي في أشياء لا يعلمها إلا أصحابها والله عز وجل، رحم الله سمير صبري وأنزل الصبر على قلوب أبنائه وزوجاته، وإن لله وإنا إليه راجعون”.

المصدر: القاهرة 24