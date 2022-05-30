ألمانيا – سجل معدل التضخم السنوي في ألمانيا خلال شهر مايو الحالي 7.9٪، وهو أعلى مستوى له منذ ما يقرب من نصف قرن، وفقا لبيانات صادرة عن المكتب الفدرالي للإحصاء .

وأفاد المكتب بأن التضخم على أساس سنوي قفز من 7.4٪ في أبريل، مع ارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 38.3٪ مقارنة بشهر مايو من العام الماضي، كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.1٪، مشيرا إلى أنه أعلى معدل يسجل للتضخم منذ شتاء 1973-1974، عندما أدت أزمة النفط أيضا إلى ارتفاع الأسعار.

وأوضح أنه على أساس شهري، ارتفعت الأسعار 0.9٪ في مايو، مبينا أن أرباح الناس في ألمانيا انخفضت بنسبة 1.8٪ بالقيمة الحقيقية في الربع الأول من هذا العام مقارنة بالعام السابق نتيجة للتضخم، الذي عوض أكثر من زيادة اسمية بنسبة 4٪.

وقال وزير المالية كريستيان ليندنر في تصريحات قبل وقت قصير من الإعلان عن أحدث أرقام التضخم، إن “الأولوية القصوى يجب أن تكون محاربة التضخم”، مضيفا: “التضخم خطر اقتصادي هائل ويجب علينا محاربته حتى لا تنشأ عنه أزمة اقتصادية، وحتى لا تتطور هذه الأزمة وتصبح دوامة تغذي من خلالها التضخم نفسه”.

المصدر: AP