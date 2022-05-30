ليبيا – علق المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش على المشاورات التي عقدت الأسبوع الماضي في مدينة طليطلة بإسبانيا، معتبرًا أن هذه الاجتماعات تهدف لتحقيق مصالح الدول التي تستضيفها، وتوجيه رسالة للدول الأخرى المتدخلة في ليبيا بأن “إسبانيا لها مصالح هي الأخرى”.

المرعاش لفت في تصريح لصحيفة “العين الاخبارية” إلى أن إسبانيا تحاول توسيع نفوذها إلا أن فرص نجاحها ضئيلة جدًا.

وأكد أن ما حرك أسبانيا الآن هو سعيها للحصول على الغاز الليبي بعد أن واجهت إشكاليات كثيرة من الصراع الجزائري-المغربي حول تدفقات الغاز الجزائري إليها، خصوصًا بعد التهديد بإيقاف تزويدها باحتياجاتها من الغاز. على حد قوله.