مقتل نحو 70 عسكريا في محاولات اختراق فاشلة للقوات الأوكرانية في خيرسون

مقتل نحو 70 عسكريا في محاولات اختراق فاشلة للقوات الأوكرانية في خيرسون

أوكرانيا – أكد كيريل ستريموسوف، نائب رئيس الإدارة العسكرية والمدنية في منطقة خيرسون، إن القوات الأوكرانية تركت أكثر من 70 من جنودها القتلى في ساحة المعركة بعد محاولات هجوم فاشلة على خيرسون.

وأوضح أن محاولات الاختراق جرت بالقرب من قرية دافيدوف برود، ونتيجة لمحاولة الاختراق الأولى فقط، خسر الجيش الأوكراني حوالي 200 جندي و20 آلية عسكرية.

وأضاف: “يوجد حوالي 70 قتيلا من القوات الأوكرانية في ساحة المعركة. كل محاولات الاختراق، التي يقوم بها الجيش الأوكراني، تنتهي بموت الجنود الذين يتم دفعهم إلى مذبحة”.

وأعلن ستريموسوف في وقت سابق إن الجيش الأوكراني قام بمحاولتين لاختراق خط دفاع المنطقة.

المصدر: RT