ليبيا – دعا المواطن جلال سليمان البرغثي من مدينة بنغازي الموجود في المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 2018 كافة المواطنين من الشعب الليبي إلى وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة الليبية بالنظر إلى أبنائه المرضى من أجل تلقي العلاج في إيطاليا لغرض زراعة النخاع.

البرغثي وفي مناشدته التي أطلقها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تابعتها صحيفة المرصد ،دعا الجميع أن يساعدوه من خلال الوقفة الاحتجاجية التي ستقام يوم غد الثلاثاء أمام فندق “تيبستي” الساعة 5 من أجل تلقي أبنائه العلاج في الخارج.

ونوه البرغثي إلى انه تلقى وعود من رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة ووزير الصحة علي الزناتي لكنها لم تنفذ.