وقال ميسي في مقابلة أجراها مع “TyC Sports ” الإسبانية:” ريال مدريد قتلنا، بالنسبة لي واللاعبين في غرفة الملابس وجماهير باريس سان جيرمان، كانت لدينا أوهام في تلك المنافسة، بالنظر للمباراة وما سارت عليه.. النتيجة كانت ضربة لنا”.

واضاف:” لقد عشت كل حياتي ، وأنا أعرف ما هو ريال مدريد، وأنا أعلم أن ذلك يمكن أن يحدث، وأنهم من العدم يسجلون هدفا ويغيرون اللعبة تلقائيا”.

وعن احتمال فوز كريم بنزيما بالكرة الذهبية أكد ميسي : “بنزيما يستحق بلا شك هذا العام أن يفوز بالكرة الذهبية ، لقد أعطى كل شيئ لريال مدريد هذا الموسم ، وقادهم للتتويج بدوري أبطال أوروبا “.