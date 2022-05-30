أبوظبي – بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الإثنين، مع نظيره الإماراتي محمد بن أحمد البواردي، قضايا ثنائية وإقليمية والتعاون العسكري بين البلدين.

وذكر مراسل الأناضول، أن أكار وصل العاصمة أبوظبي في زيارة رسمية تلبية لدعوة نظيره الإماراتي.

وأضاف أن البواردي استقبل أكار في مراسم رسمية بمقر وزارة الدفاع الإماراتية، حيث حيا الوزير التركي حراس الشرف.

وعقد أكار والبواردي اجتماعا تبادلا فيه وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية، والتعاون العسكري وشؤون الصناعات الدفاعية، في أجواء إيجابية ودية، وفق مصادر بالدفاع التركية للأناضول.

وحضر لقاء الوزيرين، السفير التركي لدى أبوظبي توغاي تونجر، ورئيس الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي.

وبعد الاجتماع، توجه أكار إلى “واحة الكرامة” المقامة تخليدا للشهداء، حيث وضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري، ووقع على دفتر الشرف.

وتعد زيارة أكار الرسمية إلى الإمارات الأولى لوزير دفاع تركي منذ 15 عاما، وفق ما ذكرته مصادر في وزارة الدفاع التركية للأناضول، بوقت سابق.