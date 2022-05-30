روسيا – أكد وزير المالية الروسي، أنطون سيلوانوف، على أهمية التنبؤ بسعر صرف الروبل، وأشار إلى أن معايير سعر صرف الروبل ليست مهمة بالنسبة لروسيا، لكن القدرة على التنبؤ بها.

وقال الوزير في مقابلة تلفزيونية اليوم الاثنين: “لقد استقر سعر الصرف لدينا. ونتخذ الآن جميع الإجراءات بحيث يمكن التنبؤ به من قبل المشاركين في النشاط الاقتصادي الأجنبي. نرى أنه من من المهم تحديد معايير سعر الصرف بحيث يمكن التنبؤ بها”.

وأشار الوزير الروسي إلى أن مدفوعات شهر يونيو في إطار سندات دولية سيتم تقديمها للمستثمرين الأجانب بواسطة آلية تتجاوز العقوبات الغربية، وشدد على أن روسيا ستحافظ على صورتها كمورد موثوق به وستقوم بالوفاء بالالتزامات حتى في ظل القيود.

وأكد وزير المالية الروسي أن روسيا ستفي بجميع الالتزامات التعاقدية في التجارة الخارجية على الرغم من العقوبات المفروضة.

وفي وقت سابق، أشار وزير المالية الروسي، إلى أن روسيا ستفي بالتزاماتها المالية أمام حاملي السندات الدولية “يوروبوند” باستخدام آلية مرتبطة بالسداد بالروبل، مشابهة للآلية التي بواسطتها يتم سداد ثمن الغاز الروسي بالروبل.

المصدر: تاس