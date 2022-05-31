مصر – أعلن نادي الأهلي المصري، في بيان مقتضب نشره على موقعه الرسمي، أنه لم يدع لعقد أي اجتماع طارئ خلال الفترة المقبلة لبحث أي أمور فنية وإدارية تخص الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وفشل الأهلي في التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الـ11 في تاريخه وللعام الثالث تواليا، بعد خسارته أمس الاثنين، أمام الوداد المغربي، بهدفين دون رد، في مباراة استضافها ملعب “محمد الخامس” في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وحملت جماهير الأهلي مسؤولية الخسارة، لمدرب فريقها، الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، بسبب طريقة تدبيره للمباراة وسوء اختياراته التكتيكية (التشكيلة وتموضع اللاعبين داخل الملعب).

وقال الإعلامي المصري الشهير، أحمد شوبير، الذي رافق بعثة الأهلي إلى المغرب، أن مجلس إدارة الأهلي سيجتمع لبحث أمور تخص الفريق.

وأوضح شوبير خلال تصريحات تلفزيونية “الأهلي قرر الاجتماع الآن لبحث مصير موسيماني، وكل الأمور واردة ولا أستبعد شيئا” في إشارة إلى إمكانية إقالة المدرب الجنوب إفريقي.

ورد الأهلي سريعا على تصريحات شوبير، الذي تعتبره جماهير الأهلي مصدرا موثوقا لأخبار الفريق، حيث أصدر النادي بيانا مقتضبا جاء فيه: “مجلس الإدارة لم يدع لأي اجتماعات طارئة لمناقشة أي أمور فنية أو إدارية تخص الفريق الأول لكرة القدم، وكل ما تردد في هذا الشأن عار تماما من الصحة”.

المصدر: alahlyegypt.com