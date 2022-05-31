اشتباكات عنيفة بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة وجنين

اشتباكات عنيفة بعد تنفيذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة وجنين

فلسطين – قامت قوات من الجيش الإسرائيلي الليلة الماضية بسلسلة مداهمات واقتحامات في الضفة الغربية ومدينة جنين ما أدى إلى اندلاع اشتباكات عنيفة بينها والمقاومين الفلسطينيين.

وذكرت وكالة “معا” أن مواجهات عنيفة اندلعت بين الشبان الفلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي في بلدة “تقوع” شرق بيت لحم، وأطلق خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي والغاز المسيل للدموع تجاه الشبان.

كذلك نفذ الجيش الإسرائيلي سلسلة اقتحامات في الضفة ما أدى إلى اندلاع اشتباك عنيف في حي الجابريات بمدينة جنين.

وداهمت وحدات من الجيش الإسرائيلي المخيمات في قلنديا ونابلس، وبيت ريما، وجفنا قضاء رام الله، ومخيمي شعفاط وقلنديا، وبلدة حزما قضاء القدس وطمون.

في السياق، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر “تويتر”، أن “قوات جيش الدفاع والشاباك وحرس الحدود تعتقل الليلة الماضية ثمانية مطلوبين في منطقة يهودا والسامرة يشتبه في ضلوعهم بنشاطات إرهابية حيث عملت القوات في قرى جفنا وأبو ديس وبيت ليد والعيزرية ومدينة الخليل”.

وأضاف: “خلال أعمال لاعتقال مطلوب أمني في مخيم قلنديا اندلعت أعمال شغب عنيفة بمشاركة عشرات المشاغبين الذين القوا الحجارة والزجاجات الحارقة نحو القوات التي ردت باطلاق النار. بالمقابل اعتقلت القوات مطلوبا أمنيا في نابلس حيث سمعت أصوات اطلاق نار لدى خروج القوات من المدنية”.

المصدر: RT + معا