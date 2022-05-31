ليبيا – علق عضو مجلس النواب علي التكبالي على آخر التطورات في المنطقة الغربية، معتبرًا أن عودة عبد الحكيم بلحاج هي إنذار بالاغتيالات والفوضى التي ستكون، وإخراج الدواعش واستعراضاتهم أمام الشعب لإثبات وجودهم.

التكبالي قال خلال مداخلة عبر برنامج “الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن تنظيم “داعش” يتكاثر الآن في صبراتة والكثير من المدن لكن في طرابلس هم موجودون دون خروجهم علنًا كما يفعلون في صبراتة.

وأشار إلى أن هذه الإرهاصات التي تحمل الاغتيالات التي يراها الجميع الآن هي اغتيال كل صوت يقول لا في وجه هؤلاء، والذين لا يستطيعون اغتياله يشوهونه في الإذاعات المشبوهة والفضائيات المدفوعة، مضيفًا: “قلنا ألف مرة أننا نستطيع أن نحتضن هؤلاء الشباب بمعسكرات تدريب وتعليم لكي يخرجوا للمجتمع بأحسن حال ويساهموا فيه، ولكن قياداتهم لا تريد ذلك لانهم يعرفون أن تفكيك المليشيات التي نصت عليه كل المؤتمرات التي قامت من أجل استقرار ليبيا ينهي ثروتهم وسطوتهم” .

وتابع: “هم لا يستطيعون اختراق الخط الفاصل بين الشرق والغرب والذي افتعله هؤلاء لكنهم يطمحون أن تكون دولة إسلامية تتجه للتشاد والنيجر ومالي وتتلاحق مع إفريقيا الغربية وليبيا بيت المال، داعش الآن تظهر بأعلامها السوداء في كل مكان وهي موجودة وتهدد وتتفاعل مع الذين في تونس والجزائر، وقالت إنها ستغتال شخصيات سياسية وعسكرية ونبهنا من ذلك، لم أتكلم عن الذين استشهدوا الآن ربما تكون داعش أو غيرهم ولكن ننظر لماذا يقولون هؤلاء”.

كما أردف قائلًا: “إذا كانوا ضد التنظيمات هناك حدس يقول إن هؤلاء قتلوا عن طريق داعش أو من لا يريد للاستقرار أن يكون، نحن لا ندّعي على أحد وكل همنا أن تكون ليبيا مستقرة، وفيها الأمان والأمن قبل كل جيش، وأنا أول من أطلق اسم المليشيات على هذه التنظيمات والآن أسميها العصابات. لا يبدو أن العصابات أو المليشيات تريد أن تستقر ليبيا؛ لأنهم يعلمون أن أي استقرار سيطيح بنفوذهم وأموالهم التي يجنونها من ابتزاز كل من يأتي لطرابلس، أنا من طرابلس وهي مدينتي وأحبها، أما قل لي أنه ليس هناك جريمة في طرابلس أو ما شابه ذلك، فهذا ضد عقلانيتي وتفكيري”.

وفيما يتعلق بما تشهده العاصمة طرابلس وتأثيره عليها قال: “مجلس النواب كان واحدًا، ومن ثم أولئك الذين يريدون أن يحكموا طرابلس انقلبوا على الشرعية وعلى السياسة بالعسكر، المشكلة في المليشيات والعصابات التي تتحكم بمجلس النواب وغيره ولا أقول إن مجلس النواب لا ينقصه شيء وأنه لا يوجد فيه فاسدون، لكنه ليس له أنياب ومخالب، إذا تركنا هذه المجالس من سيحكم ليبيا، هل نأتي بالمندوب السامي البريطاني مثلًا؟ برلمان قادم وأي انتخابات في ظل مليشيات حاكمة في كل شيء ويؤيدها الذين لا يريدون للدولة أن تستقر، هل تعتقدون أن انتخابات أخرى ستأتي بالملائكة، أمامي 15 مليشيا متحكمة ومن ثم تريدون انتخابات وديمقراطية! أي ديمقراطية وانت تشتم فلان وفلان يشتمك؟”.

وأكد على أن هذه المليشيات متحكمة في كل شيء وتعاونها الدول التي لا تريد لليبيا الاستقرار لأن المليشيات وحدها لا تستطيع التحرك.

التكبالي استطرد قائلًا: “من يقول إن المفتي والمليشيات وغيره والجهات المقاتلة ستلتجم وتؤتمر لمجلس النواب هذا وهمٌ لأننا جربناهم، رغم أن الدول الكبرى هي تعرقل كل شيء إلا أنها رضيت بمخرجات جنيف وما قاله مجلس الأمن في تفكيك المليشيات واستخدام الأمن في ليبيا حتى تحدث الانتخابات”.

وأضاف: “كنت أقول إن الانتخابات لن تحدث حينما كان وزير الخارجية الأميركي يقول إنها ستحدث، لأن المعطيات ليست لصالح الانتخابات، مؤتمر جنيف الأول والثاني يقول بتفكيك المليشيات وأشياء كثيرة لم تحدث وكذلك مجلس الأمن وطالما أن هناك حكومات عاجزة في ظل وجود المليشيات لن تكون الانتخابات نزيهة أبدًا، لن تحدث انتخابات إلا بأن يحقق المشروع الذي قام على جنيف 1/2، لماذا لا تفعل الدول ما يجب أن تفعله وتفرض المخرجات الجواب، لأنها لا تريد انتخابات، من الذي دخل في الموضوع، ما يسمى مؤتمر الحوار الإنساني هؤلاء المرتزقة، الذين جاءوا طامعين في المال لهم أجندة ووراءهم ما وراءهم”.

أما بشأن موقفه من إجراء الانتخابات أوضح التكبالي قائلًا: “شخصيًا لن أذهب لأي انتخابات لأنني لا أريد أن أجد فلانًا يقول إنك لا تريد انتخابات لأنك تريد أن تبقى، لا، وقد كنت في حال أفضل قبل أن أدخل مجلس النواب، فمنذ أن جاء الوالي العثماني السراج ونحن ننحدر للحضيض وجاء الدبيبة وأكمل ما بدأه السراج، ولو تركنا الأمور على ما عليها لحققنا ما أراده المفكرون الأجانب الذين قالوا إن أردنا أن نحتل دولة علينا أن نتركها تتفتت قطعه قطعة وهذا ما يحدث، أخاف على بلادي وأريدها أن تكون مستقرة والتقدم لا أتكلم عنه لأننا بعيدون عنه!”.