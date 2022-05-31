ليبيا – أكد مدير مكتب الإعلام بشركة الخطوط الجوية الليبية صابر التير عدم اتخاذ الشركة قرار بزيادة ضريبة الوقود.

التير أوضح في تصريحات لقناة تبادل تابعتها صحيفة المرصد أن الضريبة التي تشملها تذاكر الطيران ما تزال بسعر الوقود القديم، مبينًا أن أسعار التذاكر ستبقى كما هي ولن تخفض.

وأشار إلى استضافة الشركة اجتماعًا لشركات الطيران بعد زيادة أسعار الوقود العالمية والمحلية لمناقشة انعكاس هذا الارتفاع على الأسعار.

وأضاف التير إن 8 شركات طيران اعتمدت محضر الاجتماع الذي تم تحويلها إلى وزارة الموصلات بحكومة تصريف الأعمال لاستكمال الإجراءات، مبينًا إن رئاسة وزراء الحكومة قررت تخفيض سعر وقود الطيران من 2800 دينار إلى 1300 دينار للطن الواحد.