ليبيا – عقد نائب رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان سالم الزادمة وعلي القطراني نائب رئيس الحكومة وعلي السعيدي وزير الاستثمار اجتماعًا تشاوريًا مع رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الليبية.

وحضر الاجتماع أيضًا كل من ومدير مكتب بنغازي بشركة البراق للنقل الجوي، ورئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للطيران، ورئيس مجلس إدارة برنيق للطيران، ومدير فرع المنطقة الشرقية للخطوط الجوية الإفريقية، ومدير الطيران المدني.

وتم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة عودة الرحلات الجوية المحلية والدولية لمطار سبها وغات وأوباري والكفرة، وتوفير كامل الدعم المالي واللوجستي، وحل المشاكل والعراقيل التي تواجه شركات الطيران، وتأمين محيط المطارات بما يضمن سير العمل على أكمل وجه، والعمل على تخفيض أسعار التذاكر الخاصة بالرحلات الداخلية من خلال خلق إستراتيجية عمل على تحمل الدولة جزء من دفع قيمة هذه التذاكر للمناطق النائية وذات المسافات البعيدة.

ووعد رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الليبية بأن الرحلات بين مدينتي سبها الإسكندرية سوف تبدأ من الأسبوع القادم، وكذلك وعد رئيس شركة ليبيا لطيران بفتح رحلات إلى مطار أوباري وغات، باعتبار طائراتها مهيئة للعمل في المناخ الصحراوي.

كما أكد رئيس شركة برنيق على بدء الرحلات بين مطارات سبها وبنغازي، وسبها تونس.

وبدوره شدد رئيس مصلحة الطيران المدني على تسهيل كافة الإجراءات لتشغيل جميع المطارات بالجنوب.