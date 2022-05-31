ليبيا – أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج قرارًا ينص على اقتصار الأمصال واللقاحات البيطرية ورمزها في النظام المنسق للسلع رقم (00 30 3002) على الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات.

الحويج وفي المادة الأولى من قراره رقم “496” والذي اطلعت المرصد على نسخة منه، أكد ضرورة اقتصادر استيراد الأمصال واللقاحات البيطرية ورمزها في النظام المنسق للسلع رقم (00 30 3002) على الشركة الوطنية للأدوية البيطرية والمبيدات.

ونصت المادة الثانية من القرار على أنه يجوز للشركات الوطنية المسجلة لذى اللجنة العليا لتسجيل الأدوية والمستحضرات والمستلزمات البيطرية توريد اللقاحات والأمصال البيطرية بعد استيفاء الموافقات اللازمة من المركز الوطني للصحة الحيوانية، بشرط توافر الاشتراطات الصحية اللازمة لنقلها وتخزبنها.