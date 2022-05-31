ليبيا – أكد مساعد مدير عام شركة الكهرباء لشؤون التشغيل صلاح الخفيفي تراجع إمدادات الغاز لمحطات التشغيل إلى مستوى الصفر بعد أن كانت تسجل نحو 240 مليون قدم مكعب.

الخفيفي وفي تصريحات خاصة لقناة “ليبيا بانوراما” الذراع الإعلامي لحزب العدالة والبناء قال: “سجلنا أمس الإثنين عجزًا في توليد الكهرباء ما قيمته 1700 ميغاوات الأمر الذي سيزيد في ساعات طرح الأحمال”.

وأضاف: “اتجهنا لوضع مدينة طبرق على شبكة الكهرباء المصرية لتوفير 115 ميغاوات، رغم ارتفاع تكلفة الشراء إغلاقات النفط ساهمت بشكل سلبي في عدم إدخال بعض محطات التوليد التي استكملت صيانتها”.

الخفيفي نوه إلى أن ترشيد استهلاك الطاقة بات ضروريًا مع دخول الذروة الصيفية وزيادة الطلب.