أبوظبي – استقبل رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار الذي يزور أبو ظبي حاليا، وبحث معه جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن أكار نقل تحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وتمنياته لبن زايد بدوام الصحة والسعادة وللإمارات مزيدا من التقدم والازدهار، فيما حمله بن زايد أطيب تحياته إلى أردوغان متمنيا لتركيا وشعبها دوام التقدم.

وأشارت إلى أن الجانبين بحثا علاقات الصداقة ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين دولة الإمارات وتركيا.

المصدر: “وام”