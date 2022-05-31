الرئيس التونسي: لا يمكن تطهير البلاد إلا عند تطبيق القوانين في قصور العدالة

الرئيس التونسي: لا يمكن تطهير البلاد إلا عند تطبيق القوانين في قصور العدالة

تونس – شدد الرئيس التونسي قيس سعيد على أن الجميع سواسية أمام القانون، وأنه لا يمكن تطهير البلاد إلا عندما تطبق القوانين في قصور العدالة بعيدا عن أي تأثير.

وجاءت تصريحات الرئيس حلال استقباله امس الاثنين بقصر قرطاج وزيرة العدل ليلى جفال ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.

وأكد الرئيس على أنه لا أحد فوق القانون وأنه لا أحد بإمكانه أن يحتمي بماله أو بوظيفته أو بقرابته للإفلات من الجزاء.

وتم التطرق خلال هذا اللقاء إلى سير المرفق العمومي للعدل، وكذلك إلى الوضع الأمني العام في البلاد وفق بلاغ لرئاسة الجمهورية.

المصدر: RT