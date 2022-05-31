العراق – أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الثلاثاء، أهمية مواجهة تحديات الإرهاب والمناخ واعتبرهما تحديا يواجه العراق.

وذكر بيان رئاسي أن “صالح استقبل اليوم السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسون ريتشاردسون، وبحثا العلاقات المشتركة المتينة التي تجمع البلدين، وضرورة تعزيزها في مختلف المجالات لمواجهة التحديات المشتركة المتمثلة بمكافحة الإرهاب وتقلبات الأوضاع الاقتصادية، إلى جانب التعاون في مجال مكافحة الفساد، والعمل في مجال حماية البيئة ومواجهة مخاطر التغير المناخي”.

وأضاف: “كما بحثا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.

وتابع، أن “الجانبين أكدا ضرورة دعم الحوار والتلاقي لإنهاء الأزمات وتخفيف التوترات التي تكتنف المنطقة واتخاذ أي خطوة من شأنها تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي”.

وأشار الرئيس العراقي إلى “ضرورة مواجهة الإرهاب وتحديات المناخ”.

المصدر: RT