الولايات المتحدة – وصف السفير الأمريكي السابق لدى روسيا، مايكل ماكفول، قرار الرئيس بايدن بالتراجع عن تزويد أوكرانيا براجمات صواريخ بعيدة المدى بأنه خطأ.

وقال ماكفول في تغريدة له على موقع “تويتر”: “هذا خطأ. القادة الحقيقيون لديهم القدرة على إعادة التفكير في القرارات. آمل أن يفعل ذلك”.

وكان ماكفول قد صرح في تغريدة أخرى: “هذا القرار لا يزال خطأ. إذا كانت روسيا تستخدم راجمات الصواريخ بعيدة المدى ضد أوكرانيا، فيجب أن نقدم نفس الشيء للأوكرانيين. خلاف ذلك، فإن هؤلاء الجنود الأوكرانيين الذين يستخدمون في العادة راجمات ذات مدى أقصر سوف يتعرضون للخطر عند محاولتهم مواجهة أسلحة روسيا بعيدة المدى”.

وكانت الإدارة الأمريكية قد وافقت بالفعل على إرسال أنظمة M31 GMLRS إلى كييف، وهي أنظمة صاروخية متعددة الإطلاق، يتراوح مداها من 70-500 كيلومتر اعتمادا على الذخيرة، ويمكن تجهيزها بصواريخ موجهة عبر الأقمار الصناعية. إلا أن بايدن قال لاحقا إن هذا لن يحدث.

المصدر: RT