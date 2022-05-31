ليبيا – التقى نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال رمضان أبو جناح الإثنين السفير القطري لدى ليبيا خالد الدوسري.

أبو جناح رحب بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بالسفير، متمنيًا له التوفيق، ومؤكدًا استعداد الحكومة لمساعدته في أداء مهامه.

بدوره، أكد السفير رغبة بلاده في تطوير العلاقات الليبية القطرية والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.

وأشاد السفير القطري في مستهل اللقاء بالجهود التى تبذلها حكومة تصريف الأعمال في المحافل الإقليمية والدولية لتحقيق استقرار ليبيا ووحدة أراضيها حسب قوله.

وأعرب عن دعم بلاده لتحقيق الأمن والإستقرار في ليبيا وصولاً للاستحقاق الانتخابي وفق قاعدة دستورية صحيحة .

كما عبر عن سعي بلاده لتعزيز أواصر التعاون المثمر مع ليبيا وفي المجالات كافة، وبما يحقق أهداف الشعبين والعمل على تفعيل الاتفاقيات المبرمة بينهم.

كما أكد السفير القطري على حرص الحكومة القطرية على دعم قطاع الصحة في ليبيا، من خلال منحها لشحنة من اللقاحات المضادة لكورونا إلى وزارة الصحة، دعمًا منها للجهود الطبية الدولية في الاستجابة لهذا الوباء بشكل جماعي.

وطلب أبو جناح في ختام اللقاء نقل تحياته وتقديره لوزير الصحة القطري، مثمنًا ما وصفها بـ”جهود دولة قطر لدعم الاستقرار في ليبيا” حسب تعبيره.

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