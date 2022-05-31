ليبيا – قال المستشار السياسي السابق في مجلس الدولة الاستشاري أشرف الشح إن لقاءات القاهرة التي جمعت مجلسي النواب والدولة لن تصل إلى نتيجة، والهدف منها هو كسب الوقت والوصول لمرحلة النقاش بشكل علني لمسألة تشكيل حكومة جديدة، بدليل ما صرح به خالد المشري بشأن النقاشات التي تجري حول تشكيل حكومة جديدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر يضمن للجسمين البقاء وعدم اجراء الانتخابات لأنها ليست في صالحهم.

الشح أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “فبراير” الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: “عندما يقول أحد اعضاء مجلس الدولة انهم توافقوا على 70% من مشروع الدستور السؤال هو النقاط الخلافية الموجودة في الدستور لا تتجاوز الـ 15%؜، أي أنهم لم يتفقوا على شيء بل على العكس زادت نقاط الخلاف، هم لن يصلوا لنتيجة وسيدفعون تجاه حكومة جديده وهي حجر أساس للانتخابات وسيسمع الليبيين هذه الأسطوانة من جديد”.

وأشار إلى أن الوصول لانتخابات يتطلب حكومة تحكم البلاد وهذا ما سبق تونس وجنيف، بالتالي حتى لو تم تشكيل حكومة جديدة هي لن تحكم ليبيا كلها؛ لأن هناك العائق يتمثل بوجود طرف يتحكم في جزء من ليبيا بقوة السلاح وإرهاب المواطنين ولن يتنازل إلا بعد أن يزاح من المشهد تمامًا، وفقًا لقوله.

وبشأن التباين الواضح داخل مجلس الدولة علق قائلًا: “المجموعة المقاومة داخل مجلس الدولة تحاول كتلة صوان الإخوان بالمشاركة مع المشري لتعطيل عقد الجلسات كي لا يربكوا مشروعهم في مفاوضات القاهرة، اللائحة واضحة، وأطالب الأعضاء الرافضين والذين يسعون لعقد جلسة لمناقشة كل الترهات التي تحصل في القاهرة أن يعتمدوا على لائحتهم التي تمكنهم من عقد جلسة صحيحة، المشري يتلاعب كعادته ولا يريد عقد الجلسة كي لا يربك عقد الجلسة مشروع صفقته الجديدة وهي مفاوضاته مع عقيلة لتشكيل حكومة جديده يكون له حصة فيها بعد عقد الصفقة الاولى”.

ونوّه إلى أن الرضوخ لما يفعله المشري سيسبب حرج كبير حتى الأعضاء الرافضين يجب ألا يستكينوا ويحاولوا عقد جلسة بالعدد الموجود لديهم وبغض النظر عن المشري ورئاسته؛ لأنه عندها سيظهر الصوت الذي يبين بالفعل من لا يريد الذهاب بعيدًا في هذه الصفقات التي يراد منها سرقة حق الليبيين بالانتخابات.

أما فيما يتعلق بالاجتماع في سرت فقال: “عقيلة صالح أصبح كضابط الشرف في الشرطة، ولكنه لم يتلقَّ تعليمه وأخذها بالممارسة، فهو لم يتعلم من الأخطاء السابقة ويكرر نفس الاستراتيجية ويحاول بملف الميزانية ودعوة المؤسسات واجتماع سرت والبروباغندا الإعلامية أن يظهر بأنهم يتجهون في منح باشاآغا للميزانية كي يغري من لديهم القدرة على الأرض أنكم إن كنتم تريدون الأموال ها هي موجودة عند باشاآغا، لكن هذا كله وهم، وحتى ولو ذهب بعيدًا في موضوع الميزانية لا يمكن تمويلها لأن الحكومة غير شرعية وحكومة تزوير ولا يمكنها الحصول على موارد، وإن تم الضغط على مصارف المنطقة الشرقية كما فعلوا ستفلس المصارف؛ لأنها استنفذت في الحروب ومغامرات حفتر”، بحسب زعمه.

ورأى أن مسألة النقاط الخلافية من عدمها ستبقى معلقة حتى تنضج صفقة تشكيل حكومة، وإن نضجت سيخرجون لليبيين أي ورقة كوجبة سريعة لتمرير الحكومة الجديدة وفقًا لوصفه. مؤكدًا على أنه لإجراء انتخابات برلمانية ليس هناك حاجة لقاعدة دستورية، فالقوانين موجودة ويمكن من الغد إجراؤها لأن كل الإجراءات التمهيدية للانتخابات قد أجريت والوضع مجهز لها كما أن التحجج بالمسألة الأمنية وسيطرة الحكومة وحكومات على مناطق مختلفة ليس عائقًا.

وتطرق إلى ما يتم تداوله حول شن حرب على ليبيا في حال جمد المجلس الرئاسي عمل مجلسي النواب والدولة وأشرف على أن يكون هناك قاعدة دستورية، مستبعدًا أن يكون هناك عملية حرب على ليبيا، لذلك من يستمع لمثل هذه التهديدات لا يمتلك الرؤيا والخبرة التراكمية خلال السنوات الماضية.

وتابع في ختام حديثه: “هم مطمئنون أن محمد المنفي وزملاءه غير قادرين على اتخاذ قرارات بمقر إقامتهم، فكيف عندما يتعلق الأمر بقرارات مصيرية تهم الشعب الليبي ككل؟ هؤلاء أتوا بالصدفة وسيذهبون ولن يعلم عنهم أحد”.