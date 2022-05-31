ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي بعميدي بلديتي كاباو مراد مخلوف وزوارة حافظ جمعة بحضور العضو في مجلس النواب ربيعة بوراس.

ووفقا لبيان صحفي صدر عن المجلس الرئاسي طالعته صحيفة المرصد حضر إلى اللقاء آمر غرفة عمليات زوارة العقيد مسعود قفاز وفيه تم استعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات مع التأكيد على استمرار دعم جهود المجلس لتحقيق الاستقرار عبر مشروع المصالحة الوطنية.

وشدد اللافي على مواصلة العمل على إنجاز المشروع الذي وصل لمراحله النهائية وإيجاد إطار قانوني يساهم في إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بمشاركة جميع الأطراف وبما يحقق تطلعات الشعب الليبي في وقت لا بد فيه من تقديم الخدمات للمواطنين في عديد المجالات.

وأضاف اللافي إن هذه الخدمات في مجالات الصحة والتعليم مع التشديد على وجوب العمل على تذليل الصعوبات التي تواجهها البلديتان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتمكينهما من أداء المهام الموكلة لهما.