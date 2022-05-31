ليبيا – وصل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الإثنين إلى مدينة سرت وكان في استقباله أعضاء مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية وحسن الزرقا ورئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا ونائب رئيس مجلس الوزراء خالد الأُسطى وعدد من الوزراء وعميد بلدية سرت وأعيان وحكماء المدينة.

و بحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، فإن رئيس مجلس النواب ألقى كلمة تناول من خلالها تاريخ الجهاد في المدينة، كما وأثنى على أهالي مدينة سرت كافة لحفاوة الاستقبال، وعرج على دلالة المدينة في توسطها للبلاد على وحدة ليبيا.

وأكد بأن الحكومة لها أن تعمل في أي مدينة ليبية طالما توفرت لها الظروف المواتية لأداء مهامها الموكلة إليها، مطالبًا الحكومة بضرورة الإهتمام بمدينة سرت وإعادة إعمارها وكافة المدن الليبية.

كما القى عضو مجلس النواب عن سرت زايد هدية ورئيس مجلس الوزراء وعميد بلدية سرت والحكماء والأعيان بالمدينة كلمات رحبوا من خلالها برئيس مجلس النواب المستشار والنواب متمنين له التوفيق والسداد في الحفاظ على وحدة ليبيا والعبور بها إلى مرحلة الأمن والاستقرار.