المغرب – عبر نجم نادي الأهلي المصري، عمرو السوليه، عن استيائه من خسارة فريقه لقب دوري أبطال إفريقيا لصالح الوداد المغربي، بطريقة “لا أخلاقية” و”غير رياضية”

وتوج الوداد باللقب القاري للمرة الثالثة في تاريخه، بعد فوزه على الأهلي بهدفين دون رد، في مباراة جمعت الفريقين أمس الاثنين، على أرضية ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وكان الأهلي قد أبدى اعتراضه على إقامة النهائي في المغرب، وطالب بإجراء المباراة في ملعب محايد من أجل تكافؤ الفرص، لكن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” لم يستجب لذلك.

وعندما حانت لحظة تسليم ميداليات وصيف البطل للاعبي الأهلي بعد خسارتهم أمام الوداد، قام لاعبو الأهلي بنزع ميدالياتهم مباشرة بعد استلامها.

ولكن اللقطة الأبرز والتي أثارت جدلا واسعا وتم تداولها على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، كانت لعمرو السوليه، الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يقوم برمي ميداليته على أرض الملعب قبل مغادرته إلى غرف تغيير الملابس.

وظلت الميدالية على أرضية الملعب قبل أن يلتقطها أحد رجال الأمن ويحملها معه.

وتباينت ردود الفعل حول تصرف السولية، بين مؤيد من جماهير الأهلي، لأنهم اعتبروها رسالة للتعبير عن الاستياء من قرارات “الكاف”، وبين معارضين اعتبروا هذا التصرف “لا أخلاقيا” ولا ينم عن أي روح رياضية.

المصدر: RT