أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي تنفيذ مهام عمليته الخاصة في أوكرانيا من خلال استهداف مواقع البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية في أنحاء البلاد والمضي قدما في تحرير أراضي دونباس.

ميدانيا..

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الدفاع الروسية نقلا عن أسرى مقاتلي أزوف: تلغيم الجثث في آزوفستال تم بناء على تعليمات من كييف

الدفاع الروسية: العثور على شاحنة محملة بجثث 152 مقاتلا في أزوفستال وتحتها 4 ألغام

أول سفينة شحن روسية تغادر ميناء ماريوبول

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العثور على أسلحة أجنبية ومواد كيميائية مجهولة استخدمها المسلحون في آزوفستال

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تداعيات العملية العسكرية وأصداؤها..

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اليابان تؤيد قرار الاتحاد الأوروبي بشأن حظر جزئي على النفط الروسي

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الخارجية الروسية: موسكو لا ترى ضرورة لإجلاء موظفي سفاراتها من الدول غير الصديقة

بلجيكا تكشف عن الدول التي سمح لها الاتحاد الأوروبي بشراء النفط من روسيا

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أوربان: هنغاريا ليست ملتزمة بالحظر الجزئي الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي

ميشيل: قادة الاتحاد الأوروبي مستعدون لتقديم 9 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا

دعم الاتحاد الأوروبي لإعمار أوكرانيا سيعتمد على مدى تنفيذ كييف للاصلاحات

البنتاغون: المفاوضات هي الحل المنطقي للوضع في أوكرانيا

المصدر : RT