وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد والتجارة لحكومة تصريف الأعمال، تم توقيع الاتفاقية خلال لقاء جمع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس فرج دريبيل يوم الخميس الماضي مع رئيس غرفة التجارة والصناعة بوخارست إيليلو ستوكلوسو بمقر الغرفة الرومانية.

وبحث اللقاء دور رجال الأعمال في فتح آفاق للتعاون بين ليبيا ورومانية لما تتميز به الصناعات الرومانية من جودة وأسعار.

وناقش الحضور سُبل التعاون التجاري والتنسيق بين أصحاب الأعمال المستثمرين وتبادل الخبرات والمعلومات حول أبحاث السوق واللوائح الجديدة والسياسات والإحصاءات وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية وتنظيم الندوات والمؤتمرات والمعارض بالبلدين للترويج والاستثمار والتجارة.

من جانبه، أكد إيليلو ستوكلوسو أن العلاقات الاقتصادية الرومانية الليبية قوية، مبينًا أن ليبيا كانت خلال العام 2011 م سادس الدول في التعاملات الاقتصادية من حيث الترتيب.

من جهته، أشار دريبيل إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار تسهيل الحركة التجارية والتعاون الاقتصادي بين البلدين وخلق شراكة في كافة المجالات.

هذ وحضر توقيع كل من أعضاء لجنة الإدارة ومدير إدارة العلاقات والتعاون الدولي بغرفة طرابلس والسفير الليبي لدى رومانيا ومدير الشؤون الاقتصادية بالسفارة، ومن الجانب الروماني المدير العام للغرفة ورئيسة قسم الاتصالات الدولية بالغرفة ومستشارة رئيس غرفة بوخارست ومستشار الغرفة للعلاقات وعدد من رجال الأعمال الرومانيين ولفيف من المهتمين