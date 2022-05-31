ليبيا – بحثت وزير الخارجية بحكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مع “هنريك ثون” من نائب وزيرة خارجية النرويج آخر المستجدات في ليبيا والمنطقة عامة.

وبحسب بيان صحفي صدر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد جاءت المباحثات خلال اتصال هاتفي جمع المنقوش بـ”ثون” لمناقشة أتطورات الأوضاع السياسية على الساحتين المحلية والدولية وسبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية في شتى المجالات.

وجدد “ثون” دعم النرويج لجهود حكومة تصريف الأعمال والمؤسسات الليبية في مشروع المصالحة الوطنية لتحقيق السلام والاستقرار مؤكدا أن بلاده ستلعب دورا إيجابيا في هذا السياق فيما ثمنت المنقوش المواقف النرويجية الداعمة للشعب الليبي والمتضامنة معه.