ليبيا – ترأس وزير العمل والتأهيل في حكومة تصريف الأعمال علي العابد الاجتماع الدوري العادي لمجلس الصحة والسلامة المهنية بمشاركة المعنيين في المجلس.

بيان صحفي صدر عن الوزارة طالعته صحيفة المرصد أكد استعراض الاجتماع مشروع قرار المهن الخطرة وشديدة الخطورة مع اطلاع العابد على ما توصل إليه المجلس من توصيات مع التأكيد على أهمية الشروع في تعميم الضوابط والاشترطات المتعلقة بالصحة والسلامة المهنية.

وشدد المجتمعون على ضرورة التنسيق مع إدارة تفتيش العمل والسلامة المهنية في الوزارة للقيام بزيارات ميدانية في عدد من المصانع والشركات للوقوف على الأنظمة المتبعة فيما شدد العابد على دعمه لتعميم هذا الثقافة الضرورية لحماية العمال في أماكن العمل.