ليبيا – اجتمع رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك مع وزير الاسكان والتعمير بحضور رئيس مجلس إدارة مصلحة التخطيط العمراني، والمدير العام لجهاز الإسكان والمرافق بالإضافة إلى مديري الإدارات ذات العلاقة.

وقد خصص الاجتماع لمناقشة موضوع التخطيط العمراني وأهمية إحداث إنعاش حقيقي لدوره المأمول، حيث خلص الاجتماع الى أهمية تطوير أداء مصلحة التخطيط العمراني وقدرتها على أداء مهامها، من خلال تعزيزها بالموارد البشرية الملائمة والتجهيزات والتقنيات والمتطلبات اللازمة لتنفيذ العمل ومراجعته ومتابعته على مستوى ديوان المصلحة وكافة فروعها ومكاتبها.

وأكد المجتمعين على ضرورة تعجيل إجراءات التعاقد مع المكتب الاستشاري المختص لضمان توفير الدعم الفني المطلوب ووضع الحلول المناسبة والوصول إلى المخططات الحضرية الشاملة والتفصيلية التي تغطي المخططات المعتمدة القائمة ومناطق البناء العشوائي، بما ينعكس على قدرة المواطنون في اتخاذ الإجراءات القانونية لعقاراتهم، فضلًا عن توفير متطلبات استعمالات الأراضي الحالية والمستقبلية لمدة زمنية كافية.

وتم الاتفاق على تشكيل لجنة قانونية فنية تضم الأطراف ذات العلاقة تتولى مراجعة التشريعات المنظمة للتخطيط العمراني وتقديم المقترحات التنفيذية لمعالجة أي مظاهر للتضارب في الاختصاص أو الإعاقة في التنفيذ، بالإضافة ضمان استصدار التشريعات اللازمة لانخراط المواطنين والمستثمرين في الملكية والاستثمار العقاري للمخططات المعتمدة.

وشدد الاجتماع على أن يتولى جهاز الإسكان والمرافق تقديم مقترحاته بشأن فتح مخططات سكنية في صورة مجاورات وإحياء جديدة وتقوم المصلحة بدراستها واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها وفقًا للقانون.

وخلص إلى قيام المصلحة بالتنسيق لعقد ورشة عمل يدعى إليها جميع الجهات المختصة ويتم فيها عرض رؤية المصلحة وإجراءاتها ومخرجات اللجنة القانونية ومقترحاتها بما يكفل ضمان الفهم المشترك لواقع الحال والخطوات اللازمة لتطويره.

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