هنغاريا – أشار رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، إلى أن أوروبا ترقص على شفا أزمة عالمية بسبب العقوبات التي تفرضها على روسيا.

وقال رئيس الوزراء الهنغاري، في مقابلة تلفزيونية اليوم الثلاثاء: “لدينا مشاكل كافية فقد ارتفعت أسعار الطاقة ارتفاعا هائلا والتضخم مرتفع وأوروبا كلها ترقص على شفا أزمة اقتصادية عالمية بسبب العقوبات”.

ووفقا لرئيس الوزراء الهنغاري، فإنه في مثل هذه الظروف كان من غير المحتمل “إدارة الاقتصاد الهنغاري بنفط مرتفع الأمر سيكون مساويا لقنبلة ذرية، لكن تم تجنب ذلك”.

وأمس الاثنين اتفق قادة الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، ويستورد الاتحاد الأوروبي عبر الناقلات نحو ثلثي مشترياته من النفط الروسي، أما النسبة المتبقية (33%) فيستوردها الاتحاد عبر خط أنابيب “دروجبا”.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام الجاري التوقف عن شراء 90%، وذلك مع توقف بولندا وألمانيا عن استقبال النفط الروسي عبر “دروجبا”، وفيما يتعلق بالنسبة 10% الباقية فستظل معفاة بسبب حاجة دول للنفط الروسي مثل هنغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك.

المصدر: RT + نوفوستي