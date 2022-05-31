روسيا – أشار سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، إلى أن الشركات والبنوك الأمريكية في سياق توسعها السريع في أوروبا على خلفية الوضع في أوكرانيا سيطرت على جزء من سوق الغاز الأوروبية.

وقال سكرتير مجلس الأمن الروسي، اليوم الثلاثاء، إن “الشركات والمصارف الأمريكية، التي تنفذ توسعا سريعا في أوروبا، قد سيطرت بالفعل على جزء من سوق الغاز الأوروبية”.

وأضاف باتروشيف أن “تدفق رأس المال الأمريكي إلى قطاع أشباه الموصلات وصناعات التكنولوجيا الفائقة قد زاد أيضا”.

وفي وقت سابق، لفت المسؤول الروسي إلى أن الأمريكيين يستخدمون الصراع بين روسيا وأوكرانيا لحل عدد من مشاكلهم السياسية والاقتصادية.

المصدر: نوفوستي