ليبيا – أعلنت الشركة العامة للكهرباء الإثنين توقف إمدادات الغاز من حقل الاستقلال، الأمر الذي نجم عنه فقد ماقيمته 60 مليون قدم مكعب من الغاز المخصص لتشغيل محطات التوليد بالجناح الشرقي، مما أدى الى فقد 600 ميجاوات من الطاقة المنتجة من محطتي توليد شمال بنغازي والزويتينة.

الشركة دعت عبر مكتبها الإعلامي المواطنين إلى تفهم حقيقة الوضع الراهن التي تمر به الشركة والتعاون التام في ترشيد إستهلاك الطاقة الكهربائية ريثما يستأنف تدفق الغاز بمستويات تكفل تشغيل كافة الوحدات بكل قدرتها الإنتاجية٠

وأشارت الشركة العامة للكهرباء إلى أنها تواجه منذ سنوات جملة من التحديات والصعوبات التي تحول دون تحقيق العمل المنوط بها والتي أثرت سلبأ على أداء الشبكة الكهربائية، والتي من ضمنها معضلة الغاز المزمنة سواء بإنخفاضه أو بتوقفه والذي يعتبر المصدر الرئيس لتغذية وحدات التوليد الغازية بالطاقة الكهربائية.