ليبيا – تباحث وكيل وزارة الصحة لشؤون المراكز الطبية توفيق الدرسي الإثنين مع القنصل العام لدولة ليبيا لدى إيطاليا – ميلانو سالم جموم والملحق الصحي بالقنصلية نصر الدين الزيتوني حول تنسيق الجهود في مجال التحضير لتوقيع اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة الصحة الليبية والحكومة الإيطالية، لاستجلاب أطقم طبية وطبية مساعدة.

الوكيل أكد بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة أن الاتفاقية التي سيتم توقيعها خلال الأيام القادمة، تأتي ضمن خطة الوزارة لدعم المراكز الطبية المتخصصة في ليبيا، وتوفير احتياجاتها من العاملين الصحيين المتخصصين.