جنيف – شارك مركز جنيف للأمراض الفيروسية الناشئة نتائج التسلسل الأولى لجينوم جدري القردة من سويسرا.

وستتيح هذه الخطوة المهمة مزيدا من التحليل والمقارنة مع تسلسل الجينوم من البلدان الأخرى. ووفقا للنتائج الأولية، يرتبط تسلسل الفيروس في أول حالتين في سويسرا ارتباطا وراثيا بالحالات المبلغ عنها في العديد من البلدان الأخرى في سياق التفشي الحالي.

وأتاح العلماء تسلسل الحمض النووي لفيروس جدري القردة الكامل للمجتمع العلمي من أول حالتين تم تحديدهما في سويسرا في 21 و24 مايو 2022 .

وشارك فريق المختبر المرجعي الوطني للفيروسات الناشئة (CRIVE) تسلسل الجينوم هذا عبر منصة Genbank.

ووقع تأكيد أربع حالات من جدري القردة عن طريق اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل في سويسرا بواسطة مختبر علم الفيروسات في مستشفيات جامعة جنيف (HUG)، وهو جزء من CRIVE، والذي تم تكليفه من قبل المكتب الفدرالي السويسري للصحة العامة (FOPH) بمراقبة هذا النوع من الأحداث.

ويتكون جينوم فيروس الجدري، أو جميع معلوماته الوراثية، من عشرات الآلاف من النيوكليوتيدات (وحدة أساسية في بناء حمض نووي ريبوزي منقوص الأكسجين، وحمض نووي ريبوزي؛ فهي بمثابة الحروف الأساسية التي تكتب بها الجينات، التي تنقل أوصاف الطفل من الأم والأب).

ويرقى تسلسل الفيروس إلى قراءة هذه النيوكليوتيدات، ممثلة بأحرف للتوضيح. ومن أجل الحصول على هذا التسلسل، فإنه من الضروري إجراء اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR).

وبعد ذلك، يمكن للعلماء، بحصولهم على هذه المعلومات، مراقبة الفيروس ومقارنة العينات السويسرية مع تلك المدرجة في البلدان الأخرى وإدخالها في نطاقات الاختبارات الخاصة بها لتحديدها.

وهذه الحالات هي جزء من تفش أكبر وغير عادي مستمر في العديد من البلدان في أوروبا وأمريكا الجنوبية والشمالية وأستراليا مع أكثر من 400 حالة مؤكدة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية (WHO)، منذ الإبلاغ عن الحالة الأولى في المملكة المتحدة في 7 مايو 2022.

المصدر: ميديكال إكسبريس