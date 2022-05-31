ليبيا – استبعدت عضو هيئة صياغة مشروع الدستور نادية عمران أي إمكانية لتنفيذ أغلب المقترحات المطروحة حول إجراء الانتخابات، ،قائلةً:”لا توجد إمكانية لنجاح المباحثات بين وفدي مجلسي النواب والدولة، فهما اجتمعا بمفاوضات ومشاورات عدة منذ عام 2016 ولم يتوصلا لأي نتيجة”.

عمران وفي تصريحات نقلتها صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أوضحت أنه رغم التصريحات الواعدة من قبل رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة بطرح مسودة الدستور للاستفتاء، إلا أن هذا الأمر يتطلب وجود حكومة مسيطرة على كامل التراب الليبي، وهو الأمر المتعذر بالنسبة لحكومته، إلا إذا لجأ للتصويت الإلكتروني الذي لمح إليه كثيرًا.