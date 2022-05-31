لبنان – وصلت، اليوم الثلاثاء، باخرة تركية تحمل مادة ​المازوت​ إلى ​معمل دير عمار بلبنان​، حيث من المتوقع أن تحسن هذه الشحنة التغذية بالتيار الكهربائي.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، بوصول الباخرة التركية التي تحمل مادة ​المازوت​ إلى ​معمل دير عمار​، وستباشر بعملية الضخ لتعبئة خزانات المعمل بعد الانتهاء من عملية الربط.

وأشارت المعلومات إلى أن “تغذية الشبكة ب​التيار الكهربائي​ ستعود تدريجيا بعد ساعات قليلة”.

وكان وزير ​الطاقة​ و​المياه​ اللبناني، ​وليد فياض​، أشار إلى أن التغذية الكهربائية ستعود بمعدل ساعتين ونيف ابتداء من يوم الثلاثاء، وذلك بعد إنهاء الفحوص اللازمة لشحنة ​الغاز​ اويل التي وصلت الى ​لبنان​.

وحذرت مؤسسة “كهرباء لبنان” في وقت سابق من أن “خزين مادة ​الغاز​ أويل سينفد كليًا في ​معمل دير عمار​، المعمل الحراري الوحيد المتبقي على الشبكة، مما سيؤدي إلى وضعه قسريا خارج الخدمة”.

المصدر: “الجديد”