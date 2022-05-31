ليبيا – ناقش فريق عمل مشروع تعزيز قيم المواطنة في مقر المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي مسودته النهائية والتعديلات على خططه التنفيذية.

بيان صحفي أصدره المجلس اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد مشاركة ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم بحكومة تصريف الأعمال والهيئة العامة للأوقاف ومركزي دعم القرار والدراسات الاجتماعية ومفوضية المجتمع المدني في المناقشة.

وأضاف البيان أن الممثلين استعرضوا مسودة الخطط التنفيذية المقدمة من الجهات المشاركة حسب الاختصاصات والمهام والصعوبات والعراقيل التي قد تواجه تنفيذ المشروع فيما توافق الفريق على الشكل النهائي للمشروع واستمرار التواصل بشأن أي تعديلات قد تطرأ على هذه الخطط مستقبلا.