مصر – قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا في مصر بمعاقبة أحمد طه القاضي، المذيع بقناة “الجزيرة مباشر”، بالسجن المشدد 15 عاما غيابيا، في القضية رقم 440 لسنة 2018.

وحوكم القاضي، المذيع بشبكة قنوات الجزيرة في القضية رقم 440 لسنة 2018، برفقة عبد المنعم أبو الفتوح، ونائبه محمد القصاص، والقياديين بجماعة الإخوان إبراهيم منير ومحمود عزت، و20 آخرين، أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ لاتهامهم بنشر وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولى قيادة جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصيةِ للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وشرعية الخروج على الحاكم، وتغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

كما قررت الدائرة الثالثة إرهاب إدراج المتهمين وعلى رأسهم عبد المنعم أبو الفتوح ومحمود عزت، ومذيع قناة الجزيرة، على قوائم الإرهاب.

المصدر: “القاهرة 24”