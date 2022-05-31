المنامة – استقبل ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بعد وصوله اليوم الاثنين في زيارة إلى البلاد.

ووفق ما ذكرته وكالة أنباء البحرين، في بداية اللقاء، نقل لافروف تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لجلالة الملك وتمنياته لمملكة البحرين وشعبها بدوام النماء والازدهار، معربا عن شكره وتقديره لما حظي به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، متمنياً لمملكة البحرين المزيد من التقدم والتطور الرخاء.

كما بحث الملك ووزير الخارجية الروسي مستجدات الأوضاع والتحديات الإقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص الوضع في اوكرانيا، حيث أكد العاهل البحريني على أهمية حل الصراع في أوكرانيا بما يحقق مصالح البلدين الجارين وأمن واستقرار القارة الأوروبية والأمن والسلم الدولي، وضرورة اللجوء الى الحوار والحلول الدبلوماسية وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل الى تسوية سياسية تنهي النزاع وتضمن الأمن والسلم لكافة الأطراف وتحفظ حياة المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للاجئين والنازحين.

وكلف جلالة الملك الوزير الضيف بنقل تحياته وتقديره لفلاديمير بوتين، وتمنياته لروسيا وشعبها الصديق بالأمن والنماء والازدهار.

وأعرب الملك عن اعتزاز مملكة البحرين بعلاقات الصداقة التاريخية مع روسيا وحرصها على تنمية مختلف جوانب التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

المصدر: وكالة أنباء البحرين